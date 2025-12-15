Kemenbud RI Luncurkan Buku Sejarah Indonesia, Libatkan 123 Penulis

jatim.jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia meluncurkan buku Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global sekaligus menetapkan 14 Desember sebagai Hari Sejarah Nasional. Peluncuran digelar di Plaza Insan Berprestasi, Kementerian Kebudayaan RI, Minggu (14/12).

Acara tersebut menjadi momentum refleksi kebangsaan di tengah derasnya arus globalisasi dan percepatan era digital yang dinilai memengaruhi cara bangsa memaknai identitas dan sejarahnya.

Buku ini merupakan hasil kerja kolaboratif besar yang melibatkan 123 penulis dari 34 perguruan tinggi dan lembaga, didukung 20 editor jilid dan tiga editor umum. Total keseluruhan karya mencapai 7.958 halaman, yang terbagi dalam 10 jilid utama, serta satu jilid prakata dan daftar pustaka.

Menteri Kebudayaan RI Fadli Zon menyatakan negara memiliki tanggung jawab institusional dalam merawat memori kolektif bangsa melalui penulisan sejarah.

“Kalau para sejarawan tidak menulis sejarahnya sendiri, kita akan kehilangan catatan tentang siapa kita. Negara harus hadir memfasilitasi,” kata Fadli.

Dia mengakui penulisan ulang sejarah nasional tidak lepas dari polemik. Namun, menurutnya, perbedaan pandangan merupakan bagian wajar dari demokrasi.

“Sejarah bukan alat politik dan tidak boleh disempitkan menjadi satu suara. Sejarah adalah ruang dialog,” ucapnya.

Fadli juga menekankan pentingnya pendekatan Indonesia-sentris dalam penulisan sejarah nasional. Selama ini, banyak narasi sejarah ditulis dari sudut pandang kolonial.