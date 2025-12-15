Waspada Bencana, Ahmad Rizki Sadig Edukasi Warga Blitar soal Mitigasi

jatim.jpnn.com, BLITAR - Anggota Fraksi PAN DPR RI Ahmad Rizki Sadig menggandeng Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar menggelar sosialisasi literasi mitigasi dan tanggap bencana bagi masyarakat Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, Minggu (14/12).

Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman warga terhadap potensi risiko bencana sekaligus membangun kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat.

Sejumlah warga dari berbagai elemen masyarakat tampak antusias mengikuti pemaparan materi dan diskusi yang disampaikan oleh para narasumber.

Ahmad Rizki Sadig mengatakan literasi kebencanaan menjadi sangat penting, mengingat Kabupaten Blitar merupakan wilayah dengan potensi bencana yang cukup beragam.

“Blitar memiliki daerah rawan longsor, khususnya di wilayah perbukitan selatan dan timur seperti Kecamatan Doko, Wlingi, dan Gandusari, terutama saat musim hujan dengan intensitas tinggi,” kata Rizki.

Selain ancaman tanah longsor, dia menyebut banjir dan angin kencang juga kerap terjadi di sejumlah wilayah. Tak hanya itu, kawasan pesisir selatan Blitar juga memiliki potensi banjir rob dan tsunami yang perlu diantisipasi sejak dini melalui edukasi dan kesiapsiagaan masyarakat.

“Selain memahami mitigasi bencana, saya berharap masyarakat yang hadir hari ini juga bisa turut menjadi relawan-relawan bencana yang siap sedia membantu sesama ketika dibutuhkan,” ujarnya.

Dia mengatakan keterlibatan aktif masyarakat menjadi kunci dalam memperkuat sistem penanggulangan bencana, terutama pada fase awal kejadian sebelum bantuan berskala besar tiba di lokasi terdampak.