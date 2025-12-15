Cuaca Malang Hari Ini, Pagi Sampai Sore Gerimis & Hujan Lebat, Malam Berawan-Berangin

JPNN.com

Senin, 15 Desember 2025 – 10:05 WIB
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Malang hari ini. Ilustrasi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Senin (15/12) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi dan siang berawan dan hujan ringan atau gerimis di seluruh kawasan.

Sorenya Blimbing dan Kedungkandang gerimis. Klojen, Lowokwaru, dan Sukun hujan lebat disertai petir.

Malamnya berawan dan berangin di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Pagi dan siang gerimis di seluruh kawasan.

Siangnya hujan lebat disertai petir melanda Dau, Donomulyo, Karangploso, Kepanjen, Pagak, Pakisaji, Pujon, dan Wagir. Kawasan lainnya gerimis.

Sorenya hujan lebat disertai petir melanda Dau, Donomulyo, Karangploso, Kepanjen, Pagak, Pakisaji, Pujon, dan Wagir. Beberapa jam kemudian berawan dan berangin.

Berikut ramalan cuaca Malang hari ini. Gerimis dan hujan lebat mengguyur sejumlah kawasan.
