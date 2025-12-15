Cuaca Jawa Timur 15 Desember 2025, Pagi Sampai Malam Gerimis Hingga Hujan Lebat

JPNN.com

Senin, 15 Desember 2025 – 08:13 WIB
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini. Foto: Ricardo/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Senin (15/12).

Paginya hujan lebat disertai petir melanda Kota Probolinggo, Magetan, dan Pasuruan.

Hujan ringan atau gerimis mengguyur Bondowoso, Jember, Kediri, Kota Batu, Kota Kediri, Kota Malang, Kota Mojokerto, Lumajang, Malang, Mojokerto, Pacitan, Pamekasan, Probolinggo, Sampang, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, dan Tulungagung. Wilayah lainnya berawan.

Siangnya hujan lebat disertai petir melanda Blitar, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Probolinggo, Pasuruan, dan Probolinggo.

Gerimis mengguyur Bangkalan, Banyuwangi, Bondowoso, Jember, Jombang, Kediri, Kota Batu, Kota Kediri, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Surabaya, Lamongan, Lumajang, Malang, Mojokerto, Pacitan, Pamekasan, Pasuruan, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Trenggalek, dan Tulungagung. Kawasan lainnya berawan.

Sorenya hujan lebat disertai petir melanda Blitar, Bondowoso, Kota Blitar, Kota Malang, dan Probolinggo. Gerimis mengguyur Kota Probolinggo. Wilayah lainnya berawan.

Malamnya hujan lebat disertai petir melanda Banyuwangi dan Bondowoso. Kota Probolinggo dan Probolinggo gerimis. Wilayah lainnya berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 16-31 derajat celsius.

Berikut ramalan cuaca hari ini khusus daerah-daerah di Jawa Timur beserta imbauan penting untuk masyarakat.
