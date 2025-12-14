CitraGarden Sidoarjo Luncurkan Unit Baru Cluster Lakeview, Harga Mulai Rp1,3 Miliar

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - CitraGarden Sidoarjo memperkuat posisinya sebagai kawasan hunian premium di Kota Delta dengan meluncurkan show unit New Development Cluster Lakeview, Minggu (14/12).

Peluncuran ini menjadi jawaban atas tingginya kebutuhan hunian berkualitas di Sidoarjo dan sekitarnya.

General Manager CitraGarden Sidoarjo Kevyn Hadianto mengatakan, Cluster Lakeview merupakan pengembangan terbaru dari CitraGarden Sidoarjo yang dikembangkan Grup Ciputra.

“Hari ini kami launching area Cluster Lakeview yang baru. Show unit yang kami buka perdana adalah tipe lebar 8 dan 9 meter, sedangkan tipe 6 dan 7 meter akan menyusul Januari mendatang,” ujar Kevyn.

CitraGarden Sidoarjo sebelumnya telah sukses mengembangkan Cluster Orchid Garden sejak 2005 dengan luas 40 hektare yang kini telah sold out. Pengembangan kemudian berlanjut ke Cluster Lakeside seluas 25 hektare yang dihubungkan dengan flyover sejak 2023 dan saat ini telah terjual 95 persen.

Untuk Cluster Lakeview, CitraGarden Sidoarjo menghadirkan lima tipe rumah baru, yakni Annecy, Amadeus, Buenavista, Caspian, dan Dauphine, dengan ukuran lahan mulai 90 meter persegi hingga 135 meter persegi.

“Hunian ini mengusung desain Modern Colonial Revival dan dilengkapi fitur premium seperti smart home system, low emission glass, EV home charging, bay window, hingga kanopi aluminium dengan garansi 10 tahun,” jelasnya.

Selain itu, seluruh rumah di Cluster Lakeview memiliki akses langsung ke fasilitas premium, termasuk danau, community park, lapangan basket 3 on 3, jogging track, children playground, hingga lapangan padel lengkap dengan kafe dan area komersial.