JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Lewat GEMPITA Awards 2025, Wagub Jatim Beri Penghargaan 70 Guru & Tendik Berprestasi

Lewat GEMPITA Awards 2025, Wagub Jatim Beri Penghargaan 70 Guru & Tendik Berprestasi

Minggu, 14 Desember 2025 – 17:32 WIB
Lewat GEMPITA Awards 2025, Wagub Jatim Beri Penghargaan 70 Guru & Tendik Berprestasi - JPNN.com Jatim
Wakil Gubernur Jatim Emil Elistianto Dardak (dua kanan) memberikan penghargaan keapda cabang Dinas Pendidikan Wilayah Mojokerto atas Juara 1 Kompetisi Program Sport Voli Putri. Foto: Dok. Dindik Jatim

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dedikasi, inovasi, dan kreativitas Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Melalui ajang Gelar Mutu, Prestasi, Inspirasi Tenaga Akademis (GEMPITA) Awards 2025 yang digelar Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur, puluhan guru berprestasi menerima penghargaan.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Jumat (12/12) malam.

Dalam ajang tersebut, sebanyak 70 GTK menerima penghargaan dari berbagai kategori lomba, mulai dari Art, Sport Science-Tech, hingga Leadership. Selain itu, Dindik Jatim juga memberikan empat kategori penghargaan khusus, yakni Most Empowering Teacher, Most Progressive, Most Dedicative, serta Juara Umum Cabang Dinas Pendidikan Wilayah.

Baca Juga:

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyampaikan bahwa GEMPITA Awards menjadi pemicu semangat guru untuk terus berprestasi, tidak hanya di bidang sains dan teknologi, tetapi juga seni dan olahraga.

“Total peserta yang mengikuti mencapai 40 ribu GTK. Ini menunjukkan antusiasme yang sangat tinggi di Jawa Timur untuk mengikuti kompetisi ini,” ujar Emil.

Menurut Emil, tingginya partisipasi tenaga pendidik diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi peserta didik agar termotivasi mengikuti jejak gurunya dalam berprestasi dan berinovasi.

Baca Juga:

“Empat puluh ribu peserta itu bukan angka kecil. Mereka adalah tenaga pendidik yang memiliki dedikasi luar biasa dalam berinovasi,” katanya.

Dia menambahkan dari ajang tersebut tercatat 35 ribu kontribusi inovasi, dengan sekitar 400 inovasi sektor pendidikan telah memenuhi syarat untuk mendukung capaian Innovative Government Award.

Sebanyak 70 guru dan tenaga kependidikan menerima GEMPITA Awards 2025 dari Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Gempita Awards Dindik Jatim Wagub Jatim Emil Elestianto Dardak Dinas pendidikan jatim berita pendidikan tendik guru

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU