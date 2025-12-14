Lewat GEMPITA Awards 2025, Wagub Jatim Beri Penghargaan 70 Guru & Tendik Berprestasi

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Dedikasi, inovasi, dan kreativitas Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Melalui ajang Gelar Mutu, Prestasi, Inspirasi Tenaga Akademis (GEMPITA) Awards 2025 yang digelar Dinas Pendidikan (Dindik) Jawa Timur, puluhan guru berprestasi menerima penghargaan.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Jumat (12/12) malam.

Dalam ajang tersebut, sebanyak 70 GTK menerima penghargaan dari berbagai kategori lomba, mulai dari Art, Sport Science-Tech, hingga Leadership. Selain itu, Dindik Jatim juga memberikan empat kategori penghargaan khusus, yakni Most Empowering Teacher, Most Progressive, Most Dedicative, serta Juara Umum Cabang Dinas Pendidikan Wilayah.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menyampaikan bahwa GEMPITA Awards menjadi pemicu semangat guru untuk terus berprestasi, tidak hanya di bidang sains dan teknologi, tetapi juga seni dan olahraga.

“Total peserta yang mengikuti mencapai 40 ribu GTK. Ini menunjukkan antusiasme yang sangat tinggi di Jawa Timur untuk mengikuti kompetisi ini,” ujar Emil.

Menurut Emil, tingginya partisipasi tenaga pendidik diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi peserta didik agar termotivasi mengikuti jejak gurunya dalam berprestasi dan berinovasi.

“Empat puluh ribu peserta itu bukan angka kecil. Mereka adalah tenaga pendidik yang memiliki dedikasi luar biasa dalam berinovasi,” katanya.

Dia menambahkan dari ajang tersebut tercatat 35 ribu kontribusi inovasi, dengan sekitar 400 inovasi sektor pendidikan telah memenuhi syarat untuk mendukung capaian Innovative Government Award.