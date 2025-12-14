Rilus Siko dan Rizky Ridho Wakili UMSURA di Santini JMTV Awards 2025

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ajang penghargaan bergengsi Santini JMTV Awards 2025 resmi digelar sebagai bentuk apresiasi kepada atlet, pelatih, pegiat, hingga pelaku industri olahraga di Indonesia.

Pada tahun ini, JMTV menghadirkan 21 kategori penghargaan, termasuk sejumlah kategori baru yang mencakup olahraga umum, e-sport, hingga paralimpik.

Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSURA) turut menorehkan kebanggaan dalam ajang tersebut. Dua mahasiswanya berhasil masuk nominasi atlet terfavorit di kategori berbeda.

Mereka adalah Rizky Ridho Ramadhani, mahasiswa Program Studi Manajemen, yang masuk nominasi Atlet Sepak Bola Pria Terfavorit, serta Rilus Siko, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, yang masuk nominasi Atlet Difabel Terfavorit.

Rilus Siko mengaku tidak menyangka namanya bisa masuk dalam jajaran nominasi Santini JMTV Awards 2025. Ia menyebut pencapaian tersebut menjadi pengalaman pertamanya sekaligus motivasi besar untuk terus berprestasi.

“Ini kali pertama saya masuk nominasi. Sebuah kesempatan yang luar biasa dan menjadi pemacu semangat bagi saya untuk terus berprestasi ke depan,” ujar Rilus, Sabtu (13/12).

Menurut Rilus, nominasi ini memiliki makna penting, khususnya bagi atlet difabel di Indonesia. Ia menilai perhatian media nasional seperti JMTV menjadi bentuk dukungan nyata terhadap perjuangan atlet disabilitas yang selama ini masih kerap dipandang sebelah mata.

“Bagi saya ini sangat luar biasa. Media nasional seperti JMTV memberi ruang dan dukungan kepada teman-teman disabilitas yang berprestasi di bidang olahraga. Padahal kita tahu, hingga saat ini atlet disabilitas masih sering menghadapi stigma dan keterbatasan, termasuk soal kesejahteraan,” ungkapnya.