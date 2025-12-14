Lari Amal SedulurRun di Jatim, Olahraga Sambil Bantu Pendidikan dan Guru Honorer

JPNN.com

Minggu, 14 Desember 2025 – 13:08 WIB
Pemberian bantuan Rp100 juta secara simbolis kepada guru honorer dalam acara lari amal SedulurRun 2025. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ribuan warga Jawa Timur memadati kegiatan olahraga amal bertajuk SedulurRun yang digelar Badan Mahasiswa Hukum (BMH) Jawa Timur bekerja sama dengan KitaBisa.com.

Kegiatan tersebut tidak hanya mengampanyekan gaya hidup sehat melalui olahraga lari, tetapi juga mengajak peserta berbuat kebaikan dengan menggalang donasi untuk pendidikan anak kurang mampu, guru honorer, serta korban bencana di Sumatera dan Aceh.

Sekretaris Kelembagaan BMH Jawa Timur Indokhul Ma’mun mengatakan acara Seduluran dirancang untuk menggabungkan olahraga dengan nilai sosial dan kepedulian.

“Alhamdulillah hari ini kita menggelar Seduluran antara BMH Jawa Timur dan KitaBisa. Selain berolahraga, kami berharap masyarakat bisa memanfaatkan momen ini untuk berbuat kebaikan,” ujar Indokhul di sela acara.

Dia menyebutkan jumlah peserta yang terdaftar mencapai 2.000 orang, sesuai target awal. Dari jumlah tersebut, lebih dari 200 peserta merupakan pelari anak-anak, dengan tingkat kehadiran mencapai 96 persen.

Selain antusiasme peserta, kegiatan ini juga berhasil menggalang donasi secara langsung. Melalui sistem pembayaran digital menggunakan QR code, donasi yang terkumpul mencapai lebih dari Rp5 juta.

“Donasi yang terkumpul secara live dari para pelari sudah lebih dari Rp5 juta,” kata perwakilan dari KitaBisa.com Marsudi Wijaya.

Marsudi menyatakan kegiatan Seduluran mengusung semangat ‘pelari baik’, yakni peserta yang tidak hanya berolahraga, tetapi juga berkontribusi dalam kegiatan sosial.

Ribuan warga Jawa Timur mengikuti lari amal Seduluran. Donasi lebih dari Rp5 juta terkumpul untuk pendidikan, guru honorer, dan korban bencana.
