Proyek Rumah Pompa di Surabaya Tak Sesuai Jadwal, Kontraktor Siap-Siap Didenda

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya terus menggenjot penyelesaian proyek pembangunan saluran air dan rumah pompa yang saat ini telah mendekati tahap akhir.

Melalui Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM), berbagai langkah percepatan dilakukan agar proyek pengendalian banjir tersebut segera berfungsi optimal.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan bahwa secara keseluruhan progres pembangunan telah mencapai sekitar 90 persen.

Walakin, dia mengakui masih terdapat beberapa pekerjaan yang tidak selesai sesuai jadwal awal.

“Alhamdulillah sudah sekitar 90 persen. Jadi ada yang memang (sempat) terlambat,” ujar Eri, Sabtu (13/12).

Untuk memastikan proyek berjalan sesuai komitmen, Eri sebelumnya melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah lokasi pembangunan. Salah satu titik yang disidak adalah proyek rumah pompa di kawasan Jalan Prapen.

Di lokasi tersebut, dia menegur langsung kontraktor karena pengerjaan belum juga diselesaikan.

Eri menyatakan kontraktor yang gagal menyelesaikan pekerjaan tepat waktu tidak akan mendapatkan perpanjangan masa pengerjaan.