Sukarelawan Unesa Beri Layanan Kesehatan dan Trauma Healing di Pengungsian Aceh

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Tim sukarelawan Universitas Negeri Surabaya (Unesa) menurunkan tenaga lintas disiplin untuk membantu warga terdampak banjir di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh.

Tim tersebut terdiri atas dokter, perawat, psikolog, konselor, hingga ahli kebugaran yang memberikan layanan pemeriksaan kesehatan serta pendampingan psikososial di sejumlah posko pengungsian.

Rombongan Unesa dipimpin Direktur Pencegahan dan Penanggulangan Isu Strategis (PPIS) Mutimmatul Faidah mulai menjalankan misi kemanusiaan sejak tiba di lokasi bencana pada Rabu, (10/12).

Sejumlah bantuan layanan kesehatan dan dukungan psikososial langsung diberikan kepada para penyintas.

Mutimmatul Faidah menyampaikan, kedatangan tim Unesa diterima langsung oleh Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem bersama jajaran Forkopimda dan BPBD Aceh.

Pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk menyelaraskan bentuk bantuan agar tepat sasaran dan menjangkau warga yang paling membutuhkan.

“Dalam koordinasi dengan Gubernur Aceh dan jajarannya, kami menyampaikan berbagai bantuan yang disiapkan Unesa, mulai dari logistik, layanan kesehatan, hingga dukungan beasiswa bagi mahasiswa asal daerah terdampak,” ujarnya Jumat, (12/12).

Usai berkoordinasi, tim relawan Unesa menempuh perjalanan sekitar empat jam menuju Posko Pengungsian Pidie Jaya.