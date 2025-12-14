Ditreskrimsus Polda Jatim Raih Peringkat 1 Penanganan Korupsi dari KPK

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi (Subdit Tipidkor) Ditreskrimsus Polda Jatim meraih penghargaan Peringkat 1 Kepolisian Daerah Terbaik dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2025 dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Penghargaan tersebut diberikan pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Yogyakarta.

Apresiasi diberikan atas kinerja Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jatim di bawah pimpinan Dirreskrimsus Polda Jatim Kombes Roy H M Sihombing dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di wilayah Jawa Timur.

Berdasarkan penilaian KPK, Polda Jatim menempati peringkat pertama tingkat Polda dengan capaian pengungkapan 8 perkara serta penyelamatan uang negara sebesar Rp110 miliar. Posisi berikutnya ditempati Polda Sulawesi Selatan dengan 7 perkara dan penyelamatan Rp75 miliar, serta Polda Papua dengan 5 perkara dan Rp34 miliar.

Sementara itu, di tingkat Polres, Polres Sumenep menjadi yang terbaik dengan pengungkapan 2 perkara dan penyelamatan Rp6 miliar. Disusul Polres Tebo dengan 2 perkara dan Rp4 miliar, serta Polrestabes Makassar dengan 1 perkara dan Rp2,3 miliar.

Capaian tersebut menuai apresiasi dari berbagai pihak. Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PAN Sarifuddin Sudding menyebut penghargaan ini sebagai bukti komitmen dan integritas Polda Jatim dalam pemberantasan korupsi.

“Penghargaan ini menjadi bukti komitmen dan integritas jajaran Polda Jawa Timur serta bisa menjadi teladan bagi daerah lain,” ujar Sarifuddin Sabtu (13/12).

Apresiasi juga disampaikan Direktur Pelayanan Perumda Delta Tirta Sidoarjo Fatihul Faizun. Menurut dia, prestasi ini menunjukkan dedikasi aparat penegak hukum dalam menjaga integritas dan profesionalisme.