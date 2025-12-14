JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Ditreskrimsus Polda Jatim Raih Peringkat 1 Penanganan Korupsi dari KPK

Ditreskrimsus Polda Jatim Raih Peringkat 1 Penanganan Korupsi dari KPK

Minggu, 14 Desember 2025 – 09:34 WIB
Ditreskrimsus Polda Jatim Raih Peringkat 1 Penanganan Korupsi dari KPK - JPNN.com Jatim
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto (kiri) menyerahkan penghargaan Peringkat 1 Kepolisian Daerah Terbaik dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2025 kepada Dirreskrimsus Polda Jatim Kombes Roy H M Sihombing. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi (Subdit Tipidkor) Ditreskrimsus Polda Jatim meraih penghargaan Peringkat 1 Kepolisian Daerah Terbaik dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2025 dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Penghargaan tersebut diberikan pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) di Yogyakarta.

Apresiasi diberikan atas kinerja Subdit Tipidkor Ditreskrimsus Polda Jatim di bawah pimpinan Dirreskrimsus Polda Jatim Kombes Roy H M Sihombing dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di wilayah Jawa Timur.

Baca Juga:

Berdasarkan penilaian KPK, Polda Jatim menempati peringkat pertama tingkat Polda dengan capaian pengungkapan 8 perkara serta penyelamatan uang negara sebesar Rp110 miliar. Posisi berikutnya ditempati Polda Sulawesi Selatan dengan 7 perkara dan penyelamatan Rp75 miliar, serta Polda Papua dengan 5 perkara dan Rp34 miliar.

Sementara itu, di tingkat Polres, Polres Sumenep menjadi yang terbaik dengan pengungkapan 2 perkara dan penyelamatan Rp6 miliar. Disusul Polres Tebo dengan 2 perkara dan Rp4 miliar, serta Polrestabes Makassar dengan 1 perkara dan Rp2,3 miliar.

Capaian tersebut menuai apresiasi dari berbagai pihak. Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PAN Sarifuddin Sudding menyebut penghargaan ini sebagai bukti komitmen dan integritas Polda Jatim dalam pemberantasan korupsi.

Baca Juga:

“Penghargaan ini menjadi bukti komitmen dan integritas jajaran Polda Jawa Timur serta bisa menjadi teladan bagi daerah lain,” ujar Sarifuddin Sabtu (13/12).

Apresiasi juga disampaikan Direktur Pelayanan Perumda Delta Tirta Sidoarjo Fatihul Faizun. Menurut dia, prestasi ini menunjukkan dedikasi aparat penegak hukum dalam menjaga integritas dan profesionalisme.

Ditreskrimsus Polda Jatim meraih penghargaan Peringkat 1 Kepolisian Daerah Terbaik dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2025 dari KPK.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Polda Jatim KPK Ditreskrimsus Polda Jatim Hakordia

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU