Dugaan Penyebab Kecelakaan Maut Tewaskan 2 Orang di Tol Malang-Pandaan

Sabtu, 13 Desember 2025 – 20:02 WIB
Petugas dari Satuan Lalu Lintas Polres Malang bersama Jasa Marga melakukan evakuasi kendaraan mini bus Toyota Hiace yang mengalami kecelakaan dengan dump truk di Jalan Tol Malang-Pandaan Kilometer 84 700 A atau di Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur, Sabtu (13/12/2025). ANTARA/HO-Polres Malang.

jatim.jpnn.com, MALANG - Kasat Lantas Polres Malang AKP Muhammad Alif Chelvin Arliska mengungkapkan penyebab kecelakaan maut yang menewaskan kernet dan penumpang minibus di Tol Malang-Pandaan.

Chelvin menyebut dari hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), kecelakaan diduga dipicu pengemudi minibus yang mengalami microsleep akibat kelelahan.

“Berdasarkan olah TKP dan keterangan saksi, pengemudi Toyota Hiace diduga mengalami microsleep,”kata Chelvin, Sabtu (13/12).

Dia menjelaskan kecelakaan lalu lintas itu bermula saat minibus Toyota Hiace bernopol B 7769 TDB melaju dari arah Surabaya menuju Malang dengan membawa rombongan wisatawan asal Jakarta Timur yang hendak berlibur ke kawasan Malang Raya.

Saat melintas di jalur kanan tol, kendaraan tiba-tiba berpindah ke jalur kiri dan menabrak bagian belakang kanan dump truk yang dikemudikan TH (47) warga Kabupaten Sidoarjo.

"Dua korban meninggal dunia dievakuasi ke Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA) Malang," kata Chelvin.

Kedua korban meninggal dunia masing-masing adalah Syayidina Hamdan (32) kernet asal Kabupaten Brebes, Jawa Tengah dan Rezi Febriayu (36) penumpang asal Jakarta Timur, DKI Jakarta. 

Keduanya dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian.

Kecelakaan maut di Tol Malang-Pandaan melibatkan Hiace dan dump truk, dua orang tewas. Polisi menduga sopir mengalami microsleep.
Sumber Antara
