Kecelakaan Maut Minibus Tabrak Truk di Tol Malang-Pandaan, 2 Orang Tewas

jatim.jpnn.com, MALANG - Kecelakaan maut terjadi di Tol Malang–Pandaan KM 84+700 A, tepatnya di wilayah Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Sabtu (13/12) dini hari. Insiden yang melibatkan minibus Toyota Hiace dan dump truk menewaskan dua orang.

Peristiwa bermula saat minibus Toyota Hiace bernopol B 7769 TDB melaju dari arah Surabaya menuju Malang dengan membawa rombongan wisatawan asal Jakarta Timur yang hendak berlibur ke kawasan Malang Raya.

Saat melintas di jalur kanan tol, kendaraan tiba-tiba berpindah ke jalur kiri dan menabrak bagian belakang kanan dump truk yang dikemudikan TH (47) warga Kabupaten Sidoarjo.

Kasat Lantas Polres Malang AKP Muhammad Alif Chelvin Arliska mengatakan kecelakaan terjadi sekitar pukul 03.50 WIB.

"Dua korban meninggal dunia dievakuasi ke Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA) Malang," kata Chelvin.

Data Polres Malang mencatat, dua korban meninggal dunia masing-masing adalah Syayidina Hamdan (32) kernet asal Kabupaten Brebes, Jawa Tengah dan Rezi Febriayu (36) penumpang asal Jakarta Timur, DKI Jakarta. Keduanya dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian.

Sementara itu, pengemudi minibus berinisial AI (32) asal Jakarta Selatan serta sembilan penumpang lainnya mengalami luka-luka. Para korban luka telah dilarikan ke RS Prima Husada dan RS Lawang Medika untuk mendapatkan perawatan medis.

Chelvin menjelaskan, setelah menerima laporan kecelakaan, petugas gabungan dan Unit Penegakan Hukum (Gakkum) Sat Lantas Polres Malang langsung mendatangi TKP untuk melakukan penanganan.