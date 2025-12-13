Polres Lamongan Tes Urine Pengunjung Hiburan Malam, Hasilnya

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Sat Resnarkoba Polres Lamongan merazia kafe dan tempat hiburan malam yang diduga menjadi lokasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pada Jumat (12/12) malam.

Razia dipimpin oleh KBO Sat Resnarkoba Polres Lamongan melibatkan Pamapta Polres Lamongan, para Kanit Satresnarkoba, serta puluhan personel Polres Lamongan dari berbagai satuan fungsi.

Setidaknya pada kegiatan tersebut menyasar 3 tempat yakni Cafe R S Lamongan, Cafe Spo Lamongan, dan Cafe M Lamongan.

Kasi Humas Polres Lamongan Ipda M Hamzaid mengatakan dalam pelaksanaan razia, para pengunjung, pekerja cafe, dan tempat hiburan malam, dilakukan tes urine sekaligus pemeriksaan.

“Setelah dilakukan tes urine oleh petuga Dokkes Polres Lamongan, seluruh hasil tes yang terdiri dari pekerja dan pengunjung dinyatakan negatif narkoba.” ujar Hamzaid, Sabtu (13/12).

Dia menjelaskan, kegiatan ini merupakan upaya preventif dan represif Polri dalam rangka menciptakan situasi kamtibmas yang aman, serta menekan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Lamongan.

“Kegiatan ini akan terus dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan, sebagai bentuk komitmen Polres Lamongan dalam memberantas peredaran narkoba,” jelasnya.

Pihaknya menghimbau kepada seluruh masyarakat, khususnya pengelola kafe dan tempat hiburan malam, agar tidak memberikan ruang terhadap segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.