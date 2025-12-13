JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Inovasi One Data One Map One Policy Diklaim Turunkan Kemiskinan Surabaya ke 3,56 Persen

Inovasi One Data One Map One Policy Diklaim Turunkan Kemiskinan Surabaya ke 3,56 Persen

Sabtu, 13 Desember 2025 – 21:30 WIB
Inovasi One Data One Map One Policy Diklaim Turunkan Kemiskinan Surabaya ke 3,56 Persen - JPNN.com Jatim
Kepala Bappedalitbang Kota Surabaya Irvan Wahyudrajad. Foto: Diskominfo Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Menjelang akhir 2025, Pemerintah Kota Surabaya mencatat capaian positif dalam perbaikan indikator makro pembangunan, terutama penurunan angka kemiskinan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya menyebutkan keberhasilan ini tidak lepas dari penerapan inovasi berbasis data terpadu.

Kepala Bappedalitbang Kota Surabaya Irvan Wahyudrajad mengungkapkan angka kemiskinan di Surabaya berhasil ditekan signifikan, dari 5,23 persen menjadi 3,56 persen.

Baca Juga:

Tak hanya itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga mengalami penurunan tajam, dari 9,68 persen menjadi 4,84 persen. Sementara itu, Gini Rasio membaik dari 0,423 menjadi 0,381, yang menandakan kesenjangan pendapatan masyarakat makin mengecil.

“Indikator-indikator ini menunjukkan bahwa inovasi yang sudah kami lakukan benar-benar berdampak,” ujar Irvan, Sabtu (13/12).

Mantan Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya itu menjelaskan, capaian tersebut tidak terlepas dari inovasi kunci yang diterapkan Pemkot Surabaya, yakni konsep One Data, One Map, One Policy atau Satu Data, Satu Peta, Satu Kebijakan.

Baca Juga:

Melalui basis data yang terintegrasi dan terus divalidasi oleh warga, RT/RW, serta aparatur sipil negara (ASN) di lapangan, pemerintah dapat melakukan intervensi sosial secara lebih tepat sasaran.

“Dengan data yang presisi, kebijakan penanganan kemiskinan menjadi jauh lebih akurat. Keunggulan ini belum tentu dimiliki oleh kota-kota lain,” ungkapnya.

Pemkot Surabaya klaim angka kemiskinan turun 3,56 persen berkat inovasi one data, one map, onr policy
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   angka kemiskinan Kota Surabaya angka kemiskinan surabaya turun angka kemiskinan surabaya

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU