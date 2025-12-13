JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Menuju World Class University, Untag Surabaya Bekali Petugas Parkir Pelayanan Prima

Menuju World Class University, Untag Surabaya Bekali Petugas Parkir Pelayanan Prima

Sabtu, 13 Desember 2025 – 17:32 WIB
Menuju World Class University, Untag Surabaya Bekali Petugas Parkir Pelayanan Prima - JPNN.com Jatim
Wakil Rektor II Untag Surabaya Supangat, Ph.D., ITIL., COBIT, CLA., CISA saat memberikan pembekalan kepada petugas parkir menuju World Class University. Foto: Humas Untag Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya terus memperkuat komitmennya menuju World Class University dengan meningkatkan kualitas layanan dari hulu hingga hilir. Tidak hanya fokus pada akademik, Untag juga memperkuat layanan pendukung yang menjadi wajah pertama kampus, salah satunya petugas parkir.

Sebagai bentuk keseriusan tersebut, Untag Surabaya menggelar Pembekalan Petugas Parkir yang diikuti 21 petugas parkir, Sabtu (13/12), di Ruang Meeting Graha Wiyata lantai satu.

Wakil Rektor II Untag Surabaya Supangat, Ph.D., ITIL., COBIT, CLA., CISA hadir sebagai narasumber utama dalam kegiatan tersebut.

Baca Juga:

Dalam pemaparannya, Supangat mengatakan petugas parkir memiliki peran strategis sebagai garda terdepan universitas.

“Petugas parkir adalah wajah pertama kampus yang dilihat oleh setiap pendatang. Impresi awal sangat menentukan pengalaman seseorang selama berada di lingkungan universitas,” kata Supangat.

Menurut dia, menjaga citra positif kampus bukan hanya tanggung jawab civitas academica, tetapi juga seluruh elemen pendukung layanan.

Baca Juga:

Supangat menekankan pentingnya penerapan prinsip 3S+1, yakni Senyum, Sapa, Salam, dan Solusi dalam setiap interaksi dengan pengunjung kampus.

Ke depan, universitas akan menyiapkan seragam resmi bagi petugas parkir, serta menyelenggarakan pelatihan intensif terkait tugas pokok, standar pelayanan, hingga pengenalan Bahasa Inggris dasar untuk melayani tamu internasional.

Menuju World Class University, Untag Surabaya membekali petugas parkir sebagai garda terdepan pelayanan kampus.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   untag surabaya World Class University petugas parkir pembekalan petugas parkir pelayanan prima kampus

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU