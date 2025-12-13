Menuju World Class University, Untag Surabaya Bekali Petugas Parkir Pelayanan Prima

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya terus memperkuat komitmennya menuju World Class University dengan meningkatkan kualitas layanan dari hulu hingga hilir. Tidak hanya fokus pada akademik, Untag juga memperkuat layanan pendukung yang menjadi wajah pertama kampus, salah satunya petugas parkir.

Sebagai bentuk keseriusan tersebut, Untag Surabaya menggelar Pembekalan Petugas Parkir yang diikuti 21 petugas parkir, Sabtu (13/12), di Ruang Meeting Graha Wiyata lantai satu.

Wakil Rektor II Untag Surabaya Supangat, Ph.D., ITIL., COBIT, CLA., CISA hadir sebagai narasumber utama dalam kegiatan tersebut.

Dalam pemaparannya, Supangat mengatakan petugas parkir memiliki peran strategis sebagai garda terdepan universitas.

“Petugas parkir adalah wajah pertama kampus yang dilihat oleh setiap pendatang. Impresi awal sangat menentukan pengalaman seseorang selama berada di lingkungan universitas,” kata Supangat.

Menurut dia, menjaga citra positif kampus bukan hanya tanggung jawab civitas academica, tetapi juga seluruh elemen pendukung layanan.

Supangat menekankan pentingnya penerapan prinsip 3S+1, yakni Senyum, Sapa, Salam, dan Solusi dalam setiap interaksi dengan pengunjung kampus.

Ke depan, universitas akan menyiapkan seragam resmi bagi petugas parkir, serta menyelenggarakan pelatihan intensif terkait tugas pokok, standar pelayanan, hingga pengenalan Bahasa Inggris dasar untuk melayani tamu internasional.