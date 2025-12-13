328 Hektare Sawah Terendam Banjir , DKPP Lamongan Siapkan Asuransi Bagi Petani

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Lamongan menyiapkan skema Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) bagi petani di Kecamatan Kedungpring dan Modo yang terdampak banjir hingga menyebabkan kerusakan tanaman padi.

Kepala DKPP Kabupaten Lamongan Mugito mengatakan pihaknya telah menerima laporan awal terkait persawahan yang terendam banjir dan saat ini masih melakukan proses identifikasi di lapangan.

“Kami sudah menerima laporan dan sedang mengidentifikasi. Setelah itu, nantinya akan memberikan jaminan asuransi berupa AUTP kepada para petani yang terdampak,” kata Mugito saat dikonfirmasi di Lamongan, Sabtu (13/12).

Berdasarkan data DKPP, alokasi AUTP tahun 2025 di Kecamatan Kedungpring mencakup lahan seluas 92,25 hektare, sedangkan di Kecamatan Modo seluas 45 hektare.

Mugito menjelaskan AUTP merupakan bentuk perlindungan bagi petani ketika mengalami gagal panen akibat bencana alam, termasuk banjir. Melalui program tersebut, petani berhak memperoleh penggantian biaya produksi agar dapat kembali memulai proses tanam.

Identifikasi yang kami lakukan meliputi usia tanaman, tingkat kerusakan, serta luas lahan yang terdampak. Data itu menjadi dasar pengajuan klaim AUTP ke perusahaan asuransi pelaksana.

Dia menegaskan skema asuransi ini dihadirkan agar petani tidak menanggung risiko sendirian ketika bencana terjadi.

“Tujuan kami memastikan petani tidak berjalan sendiri. Ketika terjadi kerusakan akibat banjir, ada skema perlindungan yang bisa dimanfaatkan untuk pemulihan,” jelasnya.