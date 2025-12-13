JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Hujan Deras dan Sungai Meluap, 328 Hektare Sawah Lamongan Terendam Banjir

Hujan Deras dan Sungai Meluap, 328 Hektare Sawah Lamongan Terendam Banjir

Sabtu, 13 Desember 2025 – 16:10 WIB
Hujan Deras dan Sungai Meluap, 328 Hektare Sawah Lamongan Terendam Banjir - JPNN.com Jatim
Petugas memeriksa pompa penyedot air di sekitar persawahan terendam banjir di Kedungpring, Lamongan, Jawa Timur, Kamis (11/12/2025). Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo dan petani setempat bergotong royong mengendalikan banjir yang merendam ribuan lahan pertanian di wilayah itu dengan cara melakukan penyedotan air dan membersihkan saluran irigasi. ANTARA FOTO/Muhammad Mada (ANTARA FOTO/Muhammad Mada)

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lamongan mencatat ratusan hektare area persawahan di dua kecamatan terendam banjir akibat tingginya intensitas hujan dan meluapnya aliran sungai.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lamongan Naim mengatakan banjir melanda lahan pertanian di Kecamatan Kedungpring seluas 135 hektare dan Kecamatan Modo seluas 193 hektare.

“Total keseluruhan area persawahan yang terdampak seluas 328 hektare,” kata Naim saat dikonfirmasi, Jumat (12/12).

Baca Juga:

Dia menjelaskan sebagian besar tanaman padi yang terendam masih berusia 5 hingga 10 hari, sementara sejumlah lahan lainnya masih dalam tahap persiapan tanam. Selain merendam persawahan, banjir juga berdampak pada permukiman warga di sekitar lokasi.

Menurut Naim, banjir di dua kecamatan tersebut melanda 13 dusun, masing-masing empat dusun di Kecamatan Kedungpring dan sembilan dusun di Kecamatan Modo.

“Upaya yang kami lakukan bersama Pemerintah Kabupaten Lamongan yaitu normalisasi sungai dan saluran air, termasuk pembersihan di pintu-pintu air,” jelasnya.

Baca Juga:

Namun, dia mengakui aliran air di wilayah tersebut belum sepenuhnya optimal lantaran proyek normalisasi Kali Pridjetan masih dalam proses pengerjaan dan belum rampung.

Sementara itu, warga Kecamatan Kedungpring, Muhammad Nurzamzami membenarkan wilayahnya kembali dilanda banjir.

Sebanyak 328 hektare sawah di Lamongan terendam banjir akibat hujan deras dan sungai meluap. BPBD ungkap kondisi terkini.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   banjir lamongan sawah terendam banjir bpbd lamongan banjir hujan deras sungai meluap

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU