Donasi Warga Jatim Mengalir, Pemprov Kirim 140 Ton Bantuan ke Aceh dan Sumatera

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) mengirimkan total 140 ton bantuan untuk korban banjir di sejumlah wilayah Sumatera dan Aceh. Bantuan tersebut berasal dari donasi masyarakat Jawa Timur, pemerintah kabupaten/kota se-Jatim, serta Pemprov Jatim.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono mengatakan, antusiasme masyarakat Jatim dalam membantu korban banjir sangat besar sejak donasi dibuka.

“Kami membuka donasi sejak awal dan animo masyarakat Jawa Timur luar biasa. Kebutuhan di sana juga sangat besar sehingga donasi kami perpanjang hingga 11 Desember kemarin,” kata Adhy di Surabaya, Jumat (12/12).

Adhy menyebutkan dari total 140 ton bantuan yang terkumpul, lebih dari 100 ton sudah dikirimkan ke Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh.

“Jumlah total barang yang terkumpul lebih dari 140 ton, baik dari masyarakat, Pemkab/Pemkot, maupun Pemprov Jatim. Saat ini sudah terkirim lebih dari 100 ton,” ujarnya.

Sementara itu, sisa bantuan sekitar 40 ton yang masih berada di Kantor BPBD Jatim akan segera dikirimkan secara lebih spesifik ke tingkat kabupaten sesuai kebutuhan lapangan.

“Sekarang pengiriman lebih spesifik karena Ibu Gubernur sudah turun langsung ke lapangan. Daerah seperti Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Tamiang, dan Aceh Selatan sangat membutuhkan bantuan. Kemarin kami sudah kirim ke Pidie Jaya dan Aceh Selatan sesuai permintaan bupati setempat,” jelas Adhy.

Selain bantuan logistik berupa sembako dan kebutuhan sehari-hari, Pemprov Jatim juga mengirimkan 27 sukarelawan Taruna Siaga Bencana (Tagana) serta enam dokter spesialis penyakit dalam lengkap dengan obat-obatan.