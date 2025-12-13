Prabowo Apresiasi Posko Kesehatan Pegadaian untuk Korban Bencana

jatim.jpnn.com, ACEH TAMIANG - Pemerintah Pusat memberikan perhatian serius terhadap bencana yang melanda Aceh Tamiang. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meninjau langsung lokasi terdampak sekaligus mengunjungi Posko Kesehatan Pegadaian Peduli di Kuala Simpang, Jumat (12/12).

Posko tersebut menjadi salah satu pusat pelayanan kesehatan bagi warga penyintas bencana. Dalam kunjungan itu, Presiden memastikan layanan kesehatan dan bantuan logistik bagi masyarakat berjalan dengan baik.

Presiden Prabowo didampingi Gubernur Aceh, Menteri Pertahanan, Menteri Sosial, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Menteri Sekretaris Negara, Menteri Sekretaris Kabinet, serta Direktur Utama PT Pegadaian.

Posko Kesehatan Pegadaian Peduli diketahui telah beroperasi sejak awal bencana. Layanan yang diberikan meliputi pemeriksaan kesehatan dasar, pengobatan, penyediaan obat-obatan, hingga dukungan kebutuhan darurat bagi warga yang mengungsi.

Direktur Utama PT Pegadaian Damar Latri Setiawan mengatakan, pendirian posko tersebut merupakan wujud komitmen Pegadaian dalam menjalankan peran sosial melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

“Pegadaian selalu peduli dan hadir untuk masyarakat, terutama saat terjadi bencana. Melalui Posko Pegadaian Peduli, kami berupaya memberikan bantuan kesehatan dan dukungan logistik yang dibutuhkan warga. Semoga upaya ini dapat meringankan beban saudara-saudara kita di Aceh Tamiang,” ujar Damar.

Dia berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban para penyintas dan mempercepat proses pemulihan pascabencana.

“Kami mendoakan seluruh masyarakat, nasabah, serta karyawan Pegadaian yang terdampak agar diberikan kekuatan, kesehatan, dan keselamatan. Semoga kondisi segera pulih dan aktivitas dapat kembali normal,” katanya.