Ledakan Rumah di Pacitan yang Memakan 5 Korban Diduga Berasal dari Mercon

jatim.jpnn.com, PACITAN - Korban luka-luka akibat ledakan misterius yang menghancurkan tiga rumah di Desa Tahunan Baru, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan bertambah menjadi lima orang. Polisi menemukan barang bukti berupa serbuk mercon dalam insiden tersebut.

Dalam proses olah TKP, tim Inafis Polres Pacitan menemukan material serbuk mercon yang diduga kuat menjadi sumber ledakan. Namun, hingga kini polisi masih menyelidiki jumlah bahan yang tersimpan di dalam rumah tersebut.

Kapolsek Tegalombo Iptu Fathur Rahman mengatakan seluruh korban mengalami luka saat berada di dalam rumah yang hancur akibat ledakan tersebut.

“Total ada lima orang yang mengalami luka-luka. Empat korban dibawa ke Puskesmas Gemaharjo, sementara satu korban dirujuk ke rumah sakit di Ponorogo karena mengalami sesak napas,” ujar Fathur, Jumat (12/12).

Penambahan jumlah korban ini diketahui setelah aparat kepolisian melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di lokasi ledakan.

Kelima korban yang tercatat mengalami luka yakni Sidiq Sarofudin, Cantik Noviana Ristasari, Sutini, Arba Sarifudin, dan Indro Dwi Nurfidayanto.

Ledakan terjadi sekitar pukul 05.40 WIB dan mengakibatkan tiga rumah warga di RT 04 Dusun Semanding mengalami kerusakan cukup parah.

Peristiwa ledakan ini sempat menggegerkan warga sekitar dan viral di media sosial. Sebuah video amatir berdurasi 1 menit 35 detik memperlihatkan kondisi rumah yang hancur berkeping-keping dan puing bangunan berserakan di lokasi kejadian.