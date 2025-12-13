JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Korban Ledakan Rumah di Pacitan Bertambah Jadi 5 Orang

Sabtu, 13 Desember 2025 – 12:07 WIB
Petugas memeriksa puing bangunan rumah warga yang hancur akibat ledakan di Desa Tahunan Baru, Kecamatan Tegalombo, Pacitan, Jumat (12/12/2025) (ANTARA/HO - Polsek Tegalombo)

jatim.jpnn.com, PACITAN - Jumlah korban luka akibat ledakan misterius menghancurkan tiga rumah di Tahunan Baru, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan bertambah menjadi lima orang.

Kapolsek Tegalombo Iptu Fathur Rahman mengatakan seluruh korban mengalami luka saat berada di dalam rumah yang hancur akibat ledakan tersebut.

“Total ada lima orang luka-luka. Empat korban dibawa ke Puskesmas Gemaharjo, sedangkan satu korban dirujuk ke rumah sakit di Ponorogo karena mengalami sesak napas,” ujar Fathur, Jumat (12/12).

Penambahan jumlah korban ini diketahui setelah aparat kepolisian melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di lokasi ledakan.

Kelima korban yang tercatat mengalami luka yakni Sidiq Sarofudin, Cantik Noviana Ristasari, Sutini, Arba Sarifudin, dan Indro Dwi Nurfidayanto.

Ledakan terjadi sekitar pukul 05.40 WIB dan mengakibatkan tiga rumah warga di RT 04 Dusun Semanding mengalami kerusakan cukup parah.

Dalam proses olah TKP, tim Inafis Polres Pacitan menemukan material serbuk mercon yang diduga kuat menjadi sumber ledakan. Namun, hingga kini polisi masih menyelidiki jumlah bahan yang tersimpan di dalam rumah tersebut.

Peristiwa ledakan ini sempat menggegerkan warga sekitar dan viral di media sosial. Sebuah video amatir berdurasi 1 menit 35 detik memperlihatkan kondisi rumah yang hancur berkeping-keping dan puing bangunan berserakan di lokasi kejadian.

Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra

Sumber Antara
