Manulife Hadirkan MDWA, Solusi Perencanaan Keuangan Jangka Panjang Keluarga

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia menghadirkan inovasi dengan meluncurkan Manulife Dynamic Wealth Assurance (MDWA).

Produk baru itu akan menjadi solusi perlindungan jiwa jangka panjang yang dirancang membantu keluarga Indonesia merencanakan tujuan keuangan penting, mulai dari dana pensiun, pendidikan anak, hingga akumulasi kekayaan jangka panjang.

Peluncuran MDWA dilakukan di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat akan perencanaan finansial yang lebih matang. Pergeseran prioritas kesehatan serta ketidakpastian ekonomi mendorong banyak keluarga untuk mengevaluasi kesiapan finansial mereka dalam menghadapi masa depan.

Survei GoodStats 2024 mencatat hampir 70 persen masyarakat Indonesia belum memiliki tabungan. Sementara itu, survei Manulife Asia menunjukkan 76 persen responden Indonesia merasa percaya diri dengan persiapan pensiun, tetapi hampir separuhnya hanya mampu bertahan kurang dari satu tahun tanpa penghasilan.

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara kesadaran dan kesiapan finansial yang sesungguhnya.

MDWA ditawarkan melalui jalur keagenan dan hadir dalam tiga pilihan plan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan keluarga, yakni Plan A (Anuitas). Memberikan manfaat tunai tahunan hingga 295 persen dari Premi Dasar Tahunan untuk menciptakan arus kas yang stabil.

Plan B (Beasiswa). Menyediakan manfaat beasiswa hingga 3.340 persen dari Premi Dasar Tahunan, ideal untuk persiapan pendidikan anak.

Plan C (Combo). Mengombinasikan manfaat tunai tahunan hingga 40 persen serta manfaat akhir pertanggungan hingga 1.290 persen dari Premi Dasar Tahunan.