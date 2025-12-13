JPNN.com

Sabtu, 13 Desember 2025 – 09:34 WIB
Kebakaran Dini Hari di Bubutan Surabaya, 13 Motor dan 3 Kios Ludes Terbakar - JPNN.com Jatim
Petugas DPKP Surabaya saat melakukan pembasahan objek yang kebakaran di kios bengkel di kawasan Jalan Pawiyatan, Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, Sabtu (13/12) dini hari. Foto: Dok. DPKP Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kebakaran melanda kawasan Jalan Pawiyatan, Kelurahan Tembok Dukuh, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, Sabtu (13/12) dini hari. Sebanyak 13 unit sepeda motor dan tiga kios semi permanen dilaporkan hangus dilalap api.

Api diduga berasal dari sebuah kios bengkel yang saat kejadian dalam kondisi tutup, lalu merembet ke kios-kios di sekitarnya.

Kepala Bidang Pemadaman Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Kota Surabaya Wasis Sutikno mengatakan laporan kebakaran diterima petugas sekitar pukul 02.29 WIB dari warga setempat.

“Begitu menerima laporan, petugas langsung bergerak. Unit tiba di lokasi sekitar pukul 02.34 WIB dan segera melakukan pemadaman,” ujar Wasis.

Menurutnya, api pokok berhasil dipadamkan pada pukul 02.42 WIB. Proses pembasahan dan pengamanan lokasi kemudian dilanjutkan hingga kondisi dinyatakan benar-benar kondusif sekitar pukul 03.17 WIB.

Dalam peristiwa tersebut, tiga kios semi permanen berukuran sekitar 2,5 x 3 meter terbakar. Kebakaran juga menghanguskan 13 sepeda motor yang berada di dalam kios bengkel milik Nyoman, warga Jalan Koblen, Surabaya.

Selain sepeda motor, satu unit mobil Daihatsu Terios bernomor polisi L 7166 TT milik Sulaiman turut terdampak. Namun, kendaraan tersebut hanya mengalami kerusakan ringan pada bagian spion.

“Kebetulan bengkel dalam keadaan tutup dan tidak ada aktivitas. Di dalam bengkel terdapat 13 sepeda motor dan seluruhnya terbakar,” jelas Wasis.

Kebakaran dini hari di Jalan Pawiyatan Surabaya menghanguskan 13 sepeda motor dan tiga kios. Api diduga berasal dari bengkel yang tutup.
