Cuaca Malang Hari ini, Seharian Cerah Berawan Hingga Berangin di Seluruh Kawasan

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Sabtu (13/12) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai malam cuaca di seluruh kawasan cerah berawan dan berawan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya berawan di seluruh kawasan.

Siangnya cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Sore dan malam berawan dan berangin di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 17-31 derajat celsius.

Untuk kecepatan angin dominan dari timur menuju tenggara dengan kecepatan 18 kilometer per jam.