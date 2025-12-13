Cuaca Surabaya Hari ini, Tidak Ada Hujan, Seharian Potensi Cerah Berawan dan Berawan
Sabtu, 13 Desember 2025 – 09:04 WIB
jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Sabtu (13/12).
Paginya cuaca di seluruh kawasan cerah berawan dan berawan.
Siangnya berawan di seluruh kawasan.
Sore dan malamnya masih berawan di seluruh kawasan.
BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 25-33 derajat celsius.
Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 18 kilometer per jam.
Selama seharian, Kota Surabaya tidak diguyur hujan dan diperkirakan berawan selama seharian.
Masyarakat diimbau tetap membawa air minum lebih agar tidak dehidrasi.
Berikut ramalan cuaca Surabaya hari ini. Seharian cerah berawan hingga berawan di sejumlah kawasan.
