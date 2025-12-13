JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Cuaca Jawa Timur 13 Desember 2025, Pagi-Malam Wilayah Berikut Berpotensi Gerimis

Cuaca Jawa Timur 13 Desember 2025, Pagi-Malam Wilayah Berikut Berpotensi Gerimis

Sabtu, 13 Desember 2025 – 08:13 WIB
Cuaca Jawa Timur 13 Desember 2025, Pagi-Malam Wilayah Berikut Berpotensi Gerimis - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini. Foto: Ricardo/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Sabtu (13/12).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Banyuwangi, Gresik, Pamekasan, dan Sampang. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Banyuwangi, Jember, Lamongan, Lumajang, dan Tuban. Wilayah lainnya cerah berawan dan berawan.

Baca Juga:

Sorenya hujan reda. Cuaca di seluruh wilayah berawan.

Malamnya Bangkalan gerimis. Kawasan lainnya berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-33 derajat celsius.

Baca Juga:

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 18-23 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)

Berikut ramalan cuaca hari ini khusus daerah-daerah di Jawa Timur beserta imbauan penting untuk masyarakat.

Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra

Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   cuaca di Jawa Timur cuaca cuaca hari ini ramalan cuaca prakiraan cuaca BMKG bmkg juanda

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU