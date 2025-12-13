Cuaca Jawa Timur 13 Desember 2025, Pagi-Malam Wilayah Berikut Berpotensi Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Sabtu (13/12).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Banyuwangi, Gresik, Pamekasan, dan Sampang. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Banyuwangi, Jember, Lamongan, Lumajang, dan Tuban. Wilayah lainnya cerah berawan dan berawan.

Sorenya hujan reda. Cuaca di seluruh wilayah berawan.

Malamnya Bangkalan gerimis. Kawasan lainnya berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-33 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 18-23 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)