Geger! Granat Aktif Ditemukan di Pondok Lansia Madiun

jatim.jpnn.com, MADIUN - Suasana tenang di Pondok Lansia, Kelurahan Klegen, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, berubah mencekam pada Jumat (12/12) sore.

Sebuah benda mencurigakan yang belakangan diketahui sebagai granat aktif ditemukan di area belakang pondok, tak jauh dari kamar para penghuni lansia.

Penemuan itu membuat pihak pengelola segera meminta bantuan aparat. Tak lama kemudian, petugas Polres Madiun Kota dan Polsek Kartoharjo tiba di lokasi dan memasang garis polisi untuk mengamankan area, memastikan warga tidak mendekati titik temuan.

Beberapa jam berselang, Tim Jibom Brimob Detasemen C Polda Jatim datang melakukan identifikasi mendalam terhadap benda tersebut.

Setelah dievakuasi, tim kembali menyisir area sekitar untuk memastikan tidak ada temuan lain yang membahayakan.

Saksi mata sekaligus penjaga pondok, Andik Kokok Prasetyo menceritaka penemuan itu bermula ketika dirinya sedang menemani seorang penghuni lansia berjalan-jalan di sekitar area pondok.

“Jalan-jalan sampai akhirnya lewat bagian belakang pondok. Saya mau nutup pintu terus melewati selasar dan kolam, lalu saya lihat ada benda asing,” ujar Andik.

Penemuan itu terjadi sekitar pukul 14.30 WIB. Benda yang mencurigakan itu tergeletak di atas tanah urug bekas pembangunan, dengan ukuran sekepal tangan orang dewasa.