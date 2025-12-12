JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Warga Belum Dapat Ganti Rugi, 10 Persil di Kampung Taman Pelangi Tertahan Konsinyasi

Warga Belum Dapat Ganti Rugi, 10 Persil di Kampung Taman Pelangi Tertahan Konsinyasi

Jumat, 12 Desember 2025 – 20:42 WIB
Warga Belum Dapat Ganti Rugi, 10 Persil di Kampung Taman Pelangi Tertahan Konsinyasi - JPNN.com Jatim
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi (tengah). Foto: Ardini Pramitha/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sebanyak 10 persil milik tujuh warga di Kampung Taman Pelangi belum menerima ganti rugi pembebasan lahan untuk proyek pembangunan Flyover Taman Pelangi. Proses pembayaran kini ditempuh melalui mekanisme konsinyasi di Pengadilan Negeri Surabaya.

Meski begitu, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tetap menargetkan seluruh bangunan di kawasan tersebut sudah rata dengan tanah pada Desember 2025.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan bahwa konsinyasi dilakukan karena sebagian warga belum sepakat dengan nilai ganti rugi yang ditawarkan pemerintah.

Baca Juga:

“Sebetulnya sudah dapat ganti rugi, tetapi warga enggak mau ganti ruginya. Karena itulah kami konsinyasi ke pengadilan,” ujarnya, Jumat (12/12).

Eri memaparkan bahwa dari total 29 persil, masih ada 10 persil milik tujuh warga yang menolak besaran ganti rugi.

“Semuanya sudah mau. Nah ini nggak mungkin berbeda. Makanya kami berikan konsinyasi ke pengadilan,” katanya.

Baca Juga:

Menurut Eri, langkah ini merupakan prosedur resmi ketika terjadi ketidaksepakatan dalam pembebasan lahan untuk kepentingan umum.

“Karena ini untuk kepentingan umum ya. Kalau sudah untuk kepentingan umum, maka kita titipkan ke pengadilan,” jelasnya.

Wali Kota Eri ungkap warga yang belum yang dapat ganti rugi masih proses konsinyasi di Pengadilan Negeri Surabaya
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya Kota Surabaya Kampung Taman Pelangi pembebasan kampung taman pelangi

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU