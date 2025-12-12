Pemkot Surabaya Kebut Pembebasan Lahan Kampung Taman Pelangi, Target Tuntas Akhir Tahun

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mempercepat proses pembebasan lahan Kampung Taman Pelangi di kawasan Jalan Ahmad Yani.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan bahwa seluruh hunian yang masih berdiri ditargetkan sudah rata dengan tanah pada Desember 2025.

Dia menyebut masih ada sejumlah rumah yang sedang melalui proses konsinyasi sebelum bisa dieksekusi.

“Untuk kepentingan umum, fasilitas umum, ya di bulan Desember ini kami akan ratakan,” ujar Eri ditemui di Balai Kota Surabaya, Jumat (12/12).

Eri menjelaskan, setelah seluruh lahan tuntas dibebaskan, pembangunan fisik Flyover Taman Pelangi akan dikerjakan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Proyek tersebut dijadwalkan berjalan pada 2026 hingga 2027.

“Pengerjakan dilakukan oleh Kementerian PU. Kami kan hanya menyediakan tanahnya,” imbuhnya.

Dia mencontohkan skema serupa pada pembangunan Flyover Aloha, di mana pemkot hanya menyiapkan lahannya sementara konstruksi fisiknya ditangani langsung oleh kementerian.