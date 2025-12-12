Bulog dan Pemkab Sampang Sepakat Bangun Infrastruktur Pascapanen Modern

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Bulog dan Pemkab Sampang sepakat membangun infrastruktur pascapanen modern, yang berada di Desa Taman, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang, Madura.

Kedua pihak secara resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Hibah Tanah, untuk pembangunan infrastruktur tersebut. Penandatanganan berlangsung di Pendopo Bupati Sampang, Jumat (12/12).

Direktur SDM dan Umum Perum Bulog Sudarsono Hardjosoekarto mengatakan pembangunan infrastruktur merupakan langkah penting, dalam memperkuat ketahanan pangan di Pulau Madura.

Menurutnya, Pulau Madura selama ini menghadapi tantangan serius, dalam proses pengeringan dan penggilingan hasil panen.

Sebab belum tersedia fasilitas modern tersebut, sehingga petani terpaksa membawa gabah sampai ke wilayah lain.

“Pembangunan fasilitas pascapanen merupakan bagian dari arahan Presiden RI, untuk memperkuat rantai pasok pangan nasional,” ujar Sudarsono, Jumat (12/12).

Dengan adanya hibah tanah dari Bupati Sampang seluas 6.300 meter persegi, kini dapat membangun fasilitas lengkap ini di Madura, sehingga petani tidak perlu lagi membawa hasil panen keluar pulau.

“Lokasi hibah tanah dipilih karena strategis dan dapat menjangkau seluruh wilayah Madura. Di atas lahan tersebut akan dibangun Unit Pengeringan (Dryer), Unit Penggilingan (RMU), serta gudang atau silo modern yang mampu mengolah padi dan jagung secara cepat, efisien, dan sesuai standar nasional,” jelasnya.