JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Bulog dan Pemkab Sampang Sepakat Bangun Infrastruktur Pascapanen Modern

Bulog dan Pemkab Sampang Sepakat Bangun Infrastruktur Pascapanen Modern

Jumat, 12 Desember 2025 – 18:30 WIB
Bulog dan Pemkab Sampang Sepakat Bangun Infrastruktur Pascapanen Modern - JPNN.com Jatim
Bulog dan Pemkab Sampang sepakat membangun infrastruktur pascapanen modern, yang berada di Desa Taman, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang, Madura. Foto: Humas Bulog Jatim

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Bulog dan Pemkab Sampang sepakat membangun infrastruktur pascapanen modern, yang berada di Desa Taman, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang, Madura.

Kedua pihak secara resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Hibah Tanah, untuk pembangunan infrastruktur tersebut. Penandatanganan berlangsung di Pendopo Bupati Sampang, Jumat (12/12).

Direktur SDM dan Umum Perum Bulog Sudarsono Hardjosoekarto mengatakan pembangunan infrastruktur merupakan langkah penting, dalam memperkuat ketahanan pangan di Pulau Madura.

Baca Juga:

Menurutnya, Pulau Madura selama ini menghadapi tantangan serius, dalam proses pengeringan dan penggilingan hasil panen.

Sebab belum tersedia fasilitas modern tersebut, sehingga petani terpaksa membawa gabah sampai ke wilayah lain.

“Pembangunan fasilitas pascapanen merupakan bagian dari arahan Presiden RI, untuk memperkuat rantai pasok pangan nasional,” ujar Sudarsono, Jumat (12/12).

Baca Juga:

Dengan adanya hibah tanah dari Bupati Sampang seluas 6.300 meter persegi, kini dapat membangun fasilitas lengkap ini di Madura, sehingga petani tidak perlu lagi membawa hasil panen keluar pulau.

“Lokasi hibah tanah dipilih karena strategis dan dapat menjangkau seluruh wilayah Madura. Di atas lahan tersebut akan dibangun Unit Pengeringan (Dryer), Unit Penggilingan (RMU), serta gudang atau silo modern yang mampu mengolah padi dan jagung secara cepat, efisien, dan sesuai standar nasional,” jelasnya.

Pemkab Sampang hibah tanah seluas 6.300 meter persegi yang rencananya akan digunakan sebagai infrastruktur pascapanen modern
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Bulog pemkab sampang Pembangunan Infrastruktur Bulog Pemkab Sampang

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU