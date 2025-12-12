Next Level Property Ekspansi Cepat, Bidik Transaksi Rp3 Triliun di 2026

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Next Level Property (NLP), agen properti yang baru beroperasi sejak September 2025, tumbuh pesat dan langsung menjadi sorotan industri. Dalam tiga bulan pertama, mereka telah merekrut lebih dari 100 agen dan membuka tiga kantor cabang di tiga kota berbeda.

Cabang terbarunya berada di Jalan HR Muhammad Nomor 86, Surabaya yang diresmikan hari ini, Jumat (12/12).

Head of Consultant Next Level Property Charlie Lim mengatakan konsep utama NLP adalah menempatkan agen sebagai mitra sekaligus tulang punggung perusahaan. Karena itu, sistem dan model bisnis yang dibangun fokus untuk memaksimalkan pendapatan para agen.

Baca Juga: One Global Capital Buka Akses Investor RI ke Properti Bernilai Triliunan di Australia

“Buat kami, agen itu harus berhasil, harus sukses. Karena percuma punya sistem bagus kalau agennya tidak mendapatkan hasil maksimal,” ujar Charlie.

Menurut Charlie, NLP menerapkan skema pembagian komisi 70–30, sesuai Permendagri 33/2025. Namun, NLP memberikan nilai tambah melalui sejumlah program bonus yang disebut dapat mencapai tambahan hingga 30 persen.

“Base-nya saja sudah 70 persen. Belum termasuk bonus yang bisa sampai 30 persen. Ini yang tidak bisa ditemukan di kantor lain,” katanya.

Selain komisi, NLP juga menyiapkan paket leadership untuk agen yang ingin membangun tim. Makin berkembang jaringan agen, makin besar bonus yang diterima seorang leader.

Dalam roadmap bisnisnya, NLP menargetkan total transaksi Rp3 triliun pada 2026 dan naik menjadi Rp 5 triliun pada 2027.