Lapangan Karanggayam Disiapkan Jadi Pusat Pembinaan Atlet & Ruang Sejarah Persebaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya mulai menggeser fungsi Lapangan Karanggayam dari sekadar arena latihan menjadi kawasan pembinaan atlet yang lebih lengkap dan representatif.

Setelah perbaikan rumput mendekati tuntas, Pemkot menyiapkan pembangunan berbagai fasilitas pendukung mulai 2026.

Kabid Bangunan Gedung DPRKPP Surabaya Iman Krestian mengatakan fokus tahun ini hanya pada perbaikan rumput yang kini mencapai 98 persen. Sementara itu, penambahan fasilitas utama baru akan digarap tahun depan.

“Kelengkapan belum termasuk dalam pekerjaan tahun ini. Tahun depan masih ada pekerjaan lanjutan,” ujar Iman, Jumat (12/12).

Rangkaian fasilitas baru tersebut diarahkan untuk memenuhi standar lapangan latihan profesional, mulai dari pemasangan lampu berkapasitas 800 Lux, ruang ganti atlet, toilet, hingga tribun portable.

“Pemasangan lampu 800 Lux ya, kalau untuk standar di lapangan latihan, kemudian tribun yang portable nanti konsepnya, terus ruang ganti sama toilet,” jelasnya.

Tidak hanya itu, area pemulihan dan peningkatan kondisi fisik atlet juga disiapkan melalui pembangunan kolam air panas dan air dingin.

“Sama kami akan melengkapi dengan kolam air dingin sama air panas di sana. Pasti untuk menjaga biar kelengkapan pemanasan sama pendinginannya atlet,” tambah Iman.