Ledakan Misterius Hancurkan Tiga Rumah di Pacitan, Empat Warga Terluka

Jumat, 12 Desember 2025 – 15:33 WIB
Tangkapan layar video viral memperlihatkan puing tiga rumah di Desa Tahunan Baru, Kecamatan Tegalombo, Pacitan, yang rata dengan tanah akibat ledakan pada Jumat (12/12/2025) pagi. (ANTARA/HO - meta)

jatim.jpnn.com, PACITAN - Ledakan keras mengguncang kawasan Desa Tahunan Baru, Kecamatan Tegalombo, Kabupaten Pacitan, Jumat (12/12) pagi sekitar pukul 06.00 WIB.

Sebanyak tiga rumah dilaporkan hancur dan empat warga mengalami luka-luka.

Video amatir berdurasi 1 menit 35 detik yang beredar di media sosial memperlihatkan kondisi rumah yang porak-poranda dengan serpihan bangunan berserakan di sekitar lokasi.

Kepala Desa Tahunan Baru, Mujianto, membenarkan adanya kerusakan berat pada tiga rumah warga. Selain itu, beberapa rumah lain turut terdampak dan mengalami kerusakan ringan.

"Benar, ada tiga rumah hancur. Penyebabnya belum diketahui. Polisi masih melakukan olah tempat kejadian," ujar Mujianto.

Adapun tiga warga yang mengalami luka-luka langsung dilarikan ke Puskesmas Gemaharjo.

Sementara itu, satu korban lainnya menjalani perawatan di rumah warga karena luka yang dialami tidak terlalu berat.

Hingga siang hari, aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan dan belum memastikan apa yang menjadi sumber ledakan tersebut. (antara/mcr12/jpnn)

Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra

Sumber Antara
