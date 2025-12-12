JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Tercebur di Sungai Gunungsari, Pria Asal Surabaya Ditemukan Tewas di Kedalaman 3 Meter

Tercebur di Sungai Gunungsari, Pria Asal Surabaya Ditemukan Tewas di Kedalaman 3 Meter

Jumat, 12 Desember 2025 – 14:08 WIB
Tercebur di Sungai Gunungsari, Pria Asal Surabaya Ditemukan Tewas di Kedalaman 3 Meter - JPNN.com Jatim
Petugas PMI Surabaya mengevakuasi jenazah DW yang ditemukan tenggelam di Sungai Gunungsari, Jumat (12/12). Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Seorang pria asal Wonokromo, Surabaya, ditemukan tewas setelah tercebur di Sungai Gunungsari pada Kamis (11/12) malam sekitar pukul 22.30 WIB. Korban diketahui berinisial DW (46).

Pencarian dilakukan oleh petugas gabungan sejak laporan warga masuk ke Command Center 112 pada Kamis malam. Upaya pencarian kemudian dilanjutkan pada Jumat (12/12) pagi.

Ketua Tim Operasional Kedaruratan BPBD Surabaya Arif Sunandar Pranoto Negoro mengatakan pencarian dimulai kembali sekitar pukul 07.00 WIB.

“Kami lakukan penyelaman oleh dua anggota BPBD di titik korban terakhir terlihat,” ujar Arif.

Setelah pencarian lebih dari 30 menit, jasad DW akhirnya ditemukan. Korban berada di kedalaman sekitar tiga meter di lokasi terakhir terlihat.

“Alhamdulillah korban ditemukan di bawah permukaan air, dengan kedalaman sekitar tiga meter pada pukul 07.48 WIB,” kata Arif.

Jasad DW kemudian dimasukkan ke kantong jenazah dan dievakuasi ke daratan.

Selanjutnya, jenazah dibawa ke kamar mayat RS Bhayangkara Surabaya menggunakan ambulans. (mcr12/jpnn)

Seorang pria asal Wonokromo ditemukan tewas setelah tercebur di Sungai Gunungsari. Jasad korban ditemukan BPBD Surabaya di kedalaman tiga meter.

Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra

