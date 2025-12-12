Berenang Bersama Teman, Remaja Surabaya Hilang dan Ditemukan Meninggal di Waduk

jatim.jpnn.com, LAMONGAN - Tim Pencarian dan Pertolongan (SAR) Surabaya menemukan seorang remaja asal Surabaya yang tenggelam di Waduk Penguripan, Dusun Petiyin, Desa Takerharjo, Kecamatan Solokuro, Lamongan.

Korban bernama Achmad Sauqi (19), warga Desa Rungkut Menanggal, Kecamatan Gunung Anyar, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

Kepala Kantor SAR Surabaya Nanang Sigit selaku SAR Mission Coordinator membenarkan korban ditemukan pada pukul 12.30 WIB, Kamis (12/12).

“Korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia,” kata Nanang.

Nanang menjelaskan jasad korban ditemukan tidak jauh dari titik awal dilaporkan hilang sejak Rabu (10/12). Setelah dievakuasi, jenazah dibawa ke Puskesmas Karanggeneng untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Peristiwa nahas itu terjadi saat korban berenang bersama 10 temannya pada Rabu sekitar pukul 10.00 WIB. Korban diduga kehabisan tenaga saat mencoba menyeberangi waduk dan kemudian tenggelam.

Setelah laporan diterima, tim SAR Surabaya dan Unit Siaga Bojonegoro turun ke lokasi bersama BPBD Lamongan, Satpolair, Polres Lamongan, dan Koramil Solokuro.

Operasi pencarian juga melibatkan Damkar, Satpol PP, PMI, SAR MTA, Senkom Lamongan, serta warga sekitar.