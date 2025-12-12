Dapat Beasiswa Atlet, Kiper PSIM & Atlet Timnas Voli Kuliah di UMSURA

JPNN.com

Jumat, 12 Desember 2025 – 11:36 WIB
Atlet Timnas voli Eris Septia dan kiper PSIM Khairul Fikri resmi kuliah di UMSURA melalui jalur beasiswa atlet. Foto: Humas UMSURA

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Atlet Timnas voli putri Indonesia Eris Septia Wulandari resmi menjadi mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSURA). Dia memilih Program Studi S1 Ilmu Hukum.

Tak hanya Eris, kiper PSIM Jogja Khairul Fikri juga tercatat sebagai mahasiswa baru UMSURA pada gelombang pertama dengan mengambil jurusan S1 Psikologi.

Eris menyebut keputusan berkuliah merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kapasitas diri sekaligus menyiapkan masa depan setelah kariernya sebagai atlet.

Eris mengaku sejak lama memiliki ketertarikan pada dunia hukum. Selain itu, ilmu tersebut dinilai relevan dengan tugas kedinasannya di Angkatan Laut (AL).

“Saya punya passion di bidang hukum. Kalau suatu saat saya tidak lagi menjadi atlet, ilmu ini bisa sangat berguna untuk tugas kedinasan saya sebagai staf administrasi,” ujar Eris, Kamis (11/12).

Dia menyebut pendidikan merupakan fondasi penting dalam hidupnya, dan menjadi cara terbaik untuk terus berkembang di luar lapangan.

“Pendidikan bagi saya adalah hal utama. Saya ingin memiliki kemampuan yang kuat di bidang hukum,” katanya.

Eris berharap ilmu yang dia dapatkan di UMSURA dapat diterapkan ketika kelak masa kariernya sebagai atlet berakhir. Dia juga berpesan kepada atlet muda agar tidak mengesampingkan pendidikan formal.

Atlet Timnas voli Eris Septia dan kiper PSIM Khairul Fikri resmi kuliah di UMSURA melalui jalur beasiswa atlet.
