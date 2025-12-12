JPNN.com

Cuaca Malang Hari Ini, Pagi-Sore Gerimis, Malamnya Cerah Hingga Berangin

Jumat, 12 Desember 2025 – 10:05 WIB
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Malang hari ini. Ilustrasi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Jumat (12/12) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi dan siang berawan dan hujan ringan atau gerimis di seluruh kawasan.

Sore dan malam cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya gerimis mengguyur Dau, Jabung, Karangploso, Kepanjen, Kromengan, Lawang, Ngajum, Pakis, Pakisaji, Poncokusumo, Singosari, Tajinan, Tumpang, Wagir, dan Wonosari. Kawasan lainnya berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Ampelgading, Dampit, Dau, Karangploso, Lawang, Ngantang, Pujon, Singosari, dan Tirtoyudo. Kawasan lainnya cerah berawan dan berawan.

Sorenya Poncokusumo gerimis. Kawasan lainnya cerah berawan dan berawan.

Malamnya cerah hingga berawan dan berangin di seluruh kawasan.

