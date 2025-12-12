Cuaca Surabaya Hari ini, Siang dan Sore Gerimis Mengguyur Seluruh Kawasan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Jumat (12/12).

Paginya cuaca di seluruh kawasan cerah hingga berawan.

Siangnya hujan ringan atau gerimis mengguyur seluruh kawasan.

Sorenya gerimis masih mengguyur seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian cerah berawan dan berawan.

Malamnya cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-33 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 7-11 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)