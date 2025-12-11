Lewat Belanja Masalah, Kemenko PM Susun Solusi UMKM dan SMK di Jawa Timur

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) memperkuat kolaborasi Pentahelix untuk menyusun peta jalan transformasi pemasaran UMKM serta mendorong program SMK Go Global.

Unsur Pentahelix—akademisi, dunia usaha, masyarakat, pemerintah, dan media—dilibatkan sebagai bagian dari komitmen Kemenko PM meninggalkan pola perumusan kebijakan top-down.

Komitmen itu diwujudkan melalui dua agenda yang digelar Kedeputian Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran di Surabaya, Kamis (11/12).

Kegiatan tersebut meliputi Forum Konsultasi Publik (FKP) bertema Rencana Alternatif Kebijakan Transformasi Pemasaran Usaha Masyarakat di Universitas Airlangga (UNAIR) serta dialog SMK Go Global di SMKN 10 Surabaya.

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran Leontinus Alpha Edison mengatakan pelibatan unsur pentahelix adalah syarat mutlak untuk memastikan partisipasi publik yang bermakna.

“Tugas kami bukan hanya bekerja dari balik meja. Kebijakan tidak bisa lahir dari menara gading. Ia harus lahir dari percakapan tulus dan perdebatan konstruktif, berdasarkan ‘belanja masalah’ langsung di lapangan,” ujar Leon.

Menurutnya, tantangan UMKM saat ini mencakup perubahan pola pikir kewirausahaan, literasi pemasaran modern, serta akses pasar digital. Jawa Timur dipilih sebagai lokasi FKP karena menjadi barometer ekonomi nasional.

“Banyak UMKM belum mampu menembus ranah digital, apalagi ekspor. Ini bukan sekadar soal modal, tetapi ekosistem. Melalui dialog hari ini, kami menyusun peta jalan yang solutif untuk mengatasi problem struktural tersebut,” tuturnya.