Pemerintah Siapkan Pemulihan Ekonomi Korban Bencana: Petani Mulai dari Titik Nol

jatim.jpnn.com, SIDOARJO - Pemerintah pusat mulai menyiapkan agenda pemulihan jangka menengah dan panjang untuk wilayah Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, yang terdampak bencana.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan saat ini pemerintah masih berada pada tahap tanggap darurat yang dipimpin oleh BNPB. Namun, persiapan rehabilitasi dan rekonstruksi sudah mulai disusun lintas kementerian.

Agenda pascabencana akan difokuskan pada dua sektor utama adalag pemulihan infrastruktur dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemerintah, kata dia, ingin memastikan korban bencana dapat kembali memiliki sumber penghidupan yang stabil setelah masa tanggap darurat berakhir.

“Ya, kami sedang lintas kementerian menyusun agenda pasca tanggap darurat. Sekarang masih tanggap darurat, semua dikoordinasi oleh BNPB. Nanti sama Kemenko PMK. Nah, setelah tanggap darurat selesai kami akan rehabilitasi dan rekonstruksi. Nanti akan kami sampaikan apa saja yang bisa dilakukan,” ujar Cak Imin di Sidoarjo, Kamis (11/12).

Salah satu perhatian utama pemerintah adalah anjloknya pendapatan masyarakat di daerah sentra produksi.

Cak Imin mencotohkan kondisi di Gayo Luwes yang dia tinjau langsung, di mana para petani kopi mengalami kerugian besar akibat bencana.

“Yang jelas kami akan memikirkan dampaknya yang paling mendasar adalah kehilangan mata pencarian, kelas ekonominya turun. Di Gayo kemarin saya ke sana, Gayo Luwes itu. Semua produsen kopi yang biasanya ekspor, pendapatannya petani rata-rata sudah di atas Rp15 juta per bulan, kira-kira 1 tahun bisa hampir Rp200 juta itu tiba-tiba nol lagi karena semua kopinya habis. Jadi, dari titik nol,” jelasnya.

Cak Imin mengatakan pemerintah akan memulai kembali program pemberdayaan ekonomi pada sektor unggulan di masing-masing wilayah terdampak, termasuk komoditas yang menjadi tulang punggung masyarakat setempat.