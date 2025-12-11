Surabaya Jadi Puncak Livin’ Fest 2025, Bank Mandiri Libatkan 400 UMKM

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Puncak rangkaian perayaan HUT ke-27 Bank Mandiri resmi digelar di Kota Surabaya melalui penyelenggaraan Livin’ Fest 2025 Surabaya, 11–14 Desember 2025.

Surabaya menjadi kota kesepuluh sekaligus penutup dari rangkaian festival yang sebelumnya telah berlangsung di Jakarta, Bandung, Medan, Palembang, Semarang, Makassar, Balikpapan, Papua, dan Denpasar.

Regional CEO Bank Mandiri Region VIII/Jawa 3 M Ashidiq Iswara menjelaskan Livin’ Fest lahir dari semangat merayakan ulang tahun Bank Mandiri dengan cara yang lebih impactful bagi masyarakat.

“Biasanya ulang tahun kami hanya promo. Tapi kami berpikir, kenapa tidak membuat expo one stop service dengan experience? Akhirnya dibuatlah Livin’ Fest di 10 kota,” ujar Ashidiq, Kamis (11/12).

Menurut Ashidiq, penyelenggaraan expo jauh lebih memberi dampak ekonomi dibanding sekadar program promo.

“Di expo ini 80 persen tenant adalah UMKM. Dampaknya pada perekonomian kota setempat lebih besar. Ini ikhtiar kami membantu ekonomi Indonesia naik, meskipun kecil, tetap ada multiplier effect,” jelasnya.

Ashidiq mengatakan Surabaya memiliki perlakuan khusus sebagai kota terakhir.

“Surabaya ini penutup. Jadi, kami buat hampir sebesar Jakarta. Jawa Timur adalah provinsi kedua terbesar setelah DKI. Jadi wajar kalau size-nya mendekati Jakarta,” ujarnya.