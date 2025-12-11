SIER Catat Prestasi Nasional di Bidang K3, Diganjar Penghargaan Kemenkes

jatim.jpnn.com, SURABAYA - PT SIER menorehkan prestasi di tingkat nasional. Perusahaan ini meraih penghargaan Mitra Bhakti Husada 2025 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI untuk Kategori Perlindungan Kesehatan Pekerja Perkantoran.

Penghargaan tersebut diberikan kepada perusahaan yang dinilai konsisten menerapkan standar kesehatan kerja secara baik dan berkelanjutan. Penganugerahan berlangsung di Balai Kartini, Jakarta.

Plt Direktur Utama sekaligus Direktur Keuangan, Administrasi dan Manajemen Risiko PT SIER, Rizka Syafittri Siregar, menyatakan penghargaan ini menjadi bukti komitmen perusahaan dalam menghadirkan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman bagi seluruh pekerja. Ini merupakan penghargaan nasional pertama SIER di bidang K3.

“Keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur dari capaian produktivitas, tetapi juga dari sejauh mana perusahaan mampu melindungi keselamatan dan kesehatan insan di dalamnya,” ujar Rizka, Kamis (11/12).

Dia menyampaikan apresiasi kepada Unit K3 SIER serta Divisi Jasa Penunjang selaku pengelola Gedung Wisma SIER yang dinilai berhasil menjaga penerapan standar K3 perkantoran.

Karena itu, pencapaian ini menjadi dorongan bagi SIER untuk terus berinovasi, memperkuat kolaborasi, dan meningkatkan standar K3 di setiap lini aktivitas perusahaan,” katanya.

Prestasi ini diraih melalui proses panjang dan berjenjang. Perjalanan SIER dimulai ketika Dinas Kesehatan Kota Surabaya mengundang sekitar 40 perusahaan untuk mengikuti penilaian K3 Perkantoran tingkat kota.

Hasil verifikasi menempatkan anggota Holding BUMN Danareksa itu sebagai perusahaan yang memenuhi seluruh kriteria. Penghargaan tingkat kota diserahkan langsung oleh Wali Kota Surabaya pada 10 November 2025 bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.