JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Kecelakaan Maut di Exit Tol Banyu Urip, Sopir Truk Tewas Tabrak Tronton Parkir

Kecelakaan Maut di Exit Tol Banyu Urip, Sopir Truk Tewas Tabrak Tronton Parkir

Kamis, 11 Desember 2025 – 13:42 WIB
Kecelakaan Maut di Exit Tol Banyu Urip, Sopir Truk Tewas Tabrak Tronton Parkir - JPNN.com Jatim
Truk bermuatan gas menabrak tronton parkir di exit Tol Banyu Urip. Sopir tewas diduga akibat mengantuk, Kamis (11/12). Foto: Dok. DPKP Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kecelakaan maut terjadi di Exit Tol Banyu Urip, Kecamatan Sukomanunggal, Kamis (11/12) dini hari. Sebuah truk bermuatan tabung gas menghantam truk tronton yang sedang parkir. 

Dalam insiden itu, sopir truk dilaporkan tewas di lokasi kejadian akibat terjepit kabin.

Kabid Pemadaman Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Surabaya Wasis Sutikno mengatakan laporan kecelakaan masuk pada pukul 04.02 WIB. Petugas langsung menggerakkan Unit Rescue.

Baca Juga:

“Unit Rescue diberangkatkan pukul 04.03 WIB dan tiba di lokasi pukul 04.08 WIB,” ujar Wasis.

Setiba di lokasi, tim langsung mengevakuasi sopir berinisial S (30). Namun, nyawa korban tidak tertolong.

“Kondisi korban sudah meninggal dunia saat ditemukan. Posisi terjepit cukup parah sehingga proses evakuasi membutuhkan waktu lama. Evakuasi selesai pukul 05.10 WIB,” jelasnya.

Baca Juga:

Kondisi truk Isuzu bernomor polisi B 9343 FVT rusak parah. Kabin depan ringsek hingga hampir tak berbentuk. Besi penopang kabin terlipat, kaca depan pecah, dan komponen mekanis beterbangan akibat benturan keras dengan tronton yang terparkir.

Adapun kernet truk, R (29) mengalami syok dan mendapat penanganan awal di lokasi.

Sopir truk tewas menabrak tronton parkir di exit Tol Banyu Urip diduga akibat mengantuk.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   kecelakaan maut kecelakaan surabaya truk kecelakaan Exit tol banyu urip kecelakaan truk kecelakaan lalu lintas

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU