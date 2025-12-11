Kecelakaan Maut di Exit Tol Banyu Urip, Sopir Truk Tewas Tabrak Tronton Parkir

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kecelakaan maut terjadi di Exit Tol Banyu Urip, Kecamatan Sukomanunggal, Kamis (11/12) dini hari. Sebuah truk bermuatan tabung gas menghantam truk tronton yang sedang parkir.

Dalam insiden itu, sopir truk dilaporkan tewas di lokasi kejadian akibat terjepit kabin.

Kabid Pemadaman Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Surabaya Wasis Sutikno mengatakan laporan kecelakaan masuk pada pukul 04.02 WIB. Petugas langsung menggerakkan Unit Rescue.

“Unit Rescue diberangkatkan pukul 04.03 WIB dan tiba di lokasi pukul 04.08 WIB,” ujar Wasis.

Setiba di lokasi, tim langsung mengevakuasi sopir berinisial S (30). Namun, nyawa korban tidak tertolong.

“Kondisi korban sudah meninggal dunia saat ditemukan. Posisi terjepit cukup parah sehingga proses evakuasi membutuhkan waktu lama. Evakuasi selesai pukul 05.10 WIB,” jelasnya.

Kondisi truk Isuzu bernomor polisi B 9343 FVT rusak parah. Kabin depan ringsek hingga hampir tak berbentuk. Besi penopang kabin terlipat, kaca depan pecah, dan komponen mekanis beterbangan akibat benturan keras dengan tronton yang terparkir.

Adapun kernet truk, R (29) mengalami syok dan mendapat penanganan awal di lokasi.