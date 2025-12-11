Tarif Cuma Rp 5.000! Kapal Cepat Trans Laut Akhirnya Beroperasi di Jatim

jatim.jpnn.com, PROBOLINGGO - Wakil Gubernur Jatim Emil Elistianto Dardak meresmikan operasional Kapal Cepat Trans Laut di Pelabuhan Probolinggo, Rabu (10/12). Dalam kesempatan itu, Emil juga menyapa warga yang hendak menaiki kapal tersebut.

Emil turut menyampaikan salam dari Gubernur Khofifah Indar Parawansa kepada masyarakat.

"Saya sampaikan salam dari Ibu Gubernur. Semoga Trans Laut ini membantu mobilitas panjenengan semua sehari-hari,” ujar Emil.

Selain itu, Emil membagikan goodie bag berisi makanan titipan Gubernur Khofifah kepada para penumpang.

“Semoga selamat sampai tujuan dan membawa berkah untuk warga Probolinggo serta warga kepulauan di Sumenep dan Pamekasan,” katanya.

Emil menyatakan Trans Laut merupakan komitmen Pemprov Jatim dalam memperluas akses transportasi laut demi pemerataan ekonomi, terutama di wilayah Madura dan Tapal Kuda.

“Layanan Jatim Akses bukan hanya untuk masyarakat perkotaan, tapi juga bagi warga kepulauan,” tutur Emil.

Menurutnya, sebagai negara maritim, layanan transportasi Jatim tidak boleh hanya bertumpu pada jalur darat.