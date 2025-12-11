JPNN.com

Kamis, 11 Desember 2025 – 11:36 WIB
ODGJ di Sampang Umumkan Kiamat Lewat Mikrofon Masjid, Warga Panik dan Lapor Polisi - JPNN.com Jatim
jatim.jpnn.com, SAMPANG - Warga Karang Dalem, Kecamatan/Kabupaten Sampang, Madura, dibuat geger pada Selasa (9/12) dini hari.

Seorang pria berinisial SR (49), yang diketahui merupakan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ), tiba-tiba mengambil mikrofon masjid di Jalan Rajawali dan berteriak mengumumkan kiamat telah tiba.

Teriakan itu sontak membuat warga terkejut. Sejumlah penduduk bergegas menuju masjid untuk memastikan keadaan dan langsung melapor ke pihak kepolisian.

Kasi Humas Polres Sampang AKP Eko Puji Waluyo membenarkan insiden tersebut.

“Kejadiannya sekitar pukul 01.00 WIB. Ada orang masuk ke masjid dan berteriak ‘kiamat-kiamat’. Warga kaget, kemudian orang tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Sampang,” jelas Eko, Rabu (10/12).

Setelah diamankan, petugas menghubungi keluarga SR untuk memastikan kondisi kesehatan pelaku.

Keluarga menunjukkan surat keterangan dari RSJ Menur Surabaya yang menyatakan SR memang merupakan ODGJ.

Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, polisi kemudian membawa SR ke RSUD dr. Moh. Zyn Sampang guna mendapatkan perawatan lebih lanjut.

Geger, pria di Sampang umumkan kiamat lewat speaker masjid bikin warga panik, ternyata ODGJ
