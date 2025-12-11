Cuaca Malang Hari ini, Pagi Sampai Sore Gerimis, Malam Cerah Berawan & Berawan

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Kamis (11/12) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai sore cerah berawan hingga hujan ringan atau gerimis di seluruh kawasan.

Malamnya cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Pagi sampai sore Ampelgading, Bantur, Bululawang, Donomulyo, Gedangan, Gondanglegi, Kasembon, Pagelaran, Sumbermanjing Wetan, dan Tajinan. Wilayah lainnya gerimis.

Malamnya Poncokusumo hujan lebat disertai petir. Kawasan lainnya cerah berawan hingga berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 18-28 derajat celsius.

Untuk kecepatan angin dominan dari timur menuju tenggara dengan kecepatan 4-12 kilometer per jam.