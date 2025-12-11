Cuaca Surabaya Hari ini, Siang dan Sore Gerimis, Malam Potensi Hujan Lebat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Kamis (11/12).

Paginya cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Siangnya hujan ringan atau gerimis mengguyur seluruh kawasan.

Sorenya masih gerimis di seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian hujan lebat disertai petir.

Malamnya hujan lebat disertai petir melanda seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian curah berawan dan berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-32 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 7-9 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)