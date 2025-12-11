JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Cuaca Jawa Timur 11 Desember 2025, Pagi-Malam Wilayah Berikut Gerimis & Hujan Lebat

Cuaca Jawa Timur 11 Desember 2025, Pagi-Malam Wilayah Berikut Gerimis & Hujan Lebat

Kamis, 11 Desember 2025 – 09:34 WIB
Cuaca Jawa Timur 11 Desember 2025, Pagi-Malam Wilayah Berikut Gerimis & Hujan Lebat - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini. Foto: Ricardo/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Kamis (11/12).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Jombang, Kota Batu, Kota Malang, Kota Mojokerto, Lumajang, Mojokerto, Pamekasan, Sidoarjo, Sumenep, dan Tulungagung. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Bangkalan, Banyuwangi, Bojonegoro, Bondowoso, Jember, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Surabaya. 

Baca Juga:

Gerimis juga mengguyur Lamongan, Lumajang, Malang, Ngawi, Pamekasan, Pasuruan, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, dan Tuban. Wilayah lainnya cerah berawan dan berawan. 

Sore dan malam hujan lebat disertai petir melanda Kota Surabaya dan Sidoarjo. 

Gerimis mengguyur Bojonegoro, Jombang, Kota Mojokerto, Lamongan, Lumajang, Mojokerto, Ngawi, Pasuruan, dan Tuban. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Baca Juga:

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di angka 17-32 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 3-18 kilometer per jam.

Berikut ramalan cuaca hari ini khusus daerah-daerah di Jawa Timur beserta imbauan penting untuk masyarakat.

Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra

Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   cuaca di Jawa Timur cuaca cuaca hari ini ramalan cuaca prakiraan cuaca BMKG bmkg juanda

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU