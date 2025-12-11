Cuaca Jawa Timur 11 Desember 2025, Pagi-Malam Wilayah Berikut Gerimis & Hujan Lebat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Kamis (11/12).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Jombang, Kota Batu, Kota Malang, Kota Mojokerto, Lumajang, Mojokerto, Pamekasan, Sidoarjo, Sumenep, dan Tulungagung. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Bangkalan, Banyuwangi, Bojonegoro, Bondowoso, Jember, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Malang, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Surabaya.

Gerimis juga mengguyur Lamongan, Lumajang, Malang, Ngawi, Pamekasan, Pasuruan, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, dan Tuban. Wilayah lainnya cerah berawan dan berawan.

Sore dan malam hujan lebat disertai petir melanda Kota Surabaya dan Sidoarjo.

Gerimis mengguyur Bojonegoro, Jombang, Kota Mojokerto, Lamongan, Lumajang, Mojokerto, Ngawi, Pasuruan, dan Tuban. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di angka 17-32 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 3-18 kilometer per jam.