Surabaya Dilanda Hujan Deras Disertai Angin Kencang, 18 Pohon Tumbang

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Hujan deras disertai angin kencang yang terjadi di Surabaya, Rabu (10/12) sore sebabkan 18 pohon tumbang.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Surabaya Linda Novianti menjelaskan dari 18 pohon tumbang, 11 pohon telah selesai dievakuasi, sedangkan sisanya masih proses pembersihan.

“Petugas tiba di lokasi langsung eksekusi perantingan sebagai pohon tumbang. Lalu di tepikan di bahu jalan menunggu penggangkutan oleh rekan Dinas Lingkungan Hidup,” katanya.

Beruntungnya, tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Proses evakuasi pohon tumbang masih berlangsung.

Berikut data pohon tumbang akibat hujan deras.

1. Jalan Jagir Wonokromo No.39 (Tl Jagir), Jagir, Kecamatan Wonokromo, Surabaya

Jenis pohon : Sono

Diameter : 50 centimeter